Samsung bereitet den Launch seiner Topmodelle des zweiten Halbjahres vor. Wie im Vorjahr ist wohl mit zwei Smartphones der Note-Serie zu rechnen - vom Galaxy Note 20 und Note 20 Plus ist schon allerhand bekannt. Wir fassen zusammen. In den Vorjahren hatte Samsung seine neue Note-Serie im Laufe des August enthüllt - das Note 10 Plus (Test) erschien etwa am 7. August 2019. Auch bei den Modellen der Note-20-Reihe dürfte der südkoreanische Branchenprimus diesen Zeitrahmen anpeilen; in diesen Jahr soll es wegen der Corona-Pandemie aber nur ein Online-Event geben, berichtet die Zeitung Korea Herald. Viele Details und Renderbilder...

