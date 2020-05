Die Vaudoise Versicherungen laufen für den Schweizer Sportnachwuchs

Lausanne, 25. Mai 2020 - Als Partner des Schweizer Volkslaufs OneMillionRun bietet die Vaudoise ihrer Direktion und ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, am 30. und 31. Mai zum Ziel des Laufs beizutragen: gemeinsam 1 Million Kilometer zurückzulegen.

Gemeinsam, aber jeder für sich können die Mitarbeitenden der Vaudoise Versicherungen unter Einhaltung der BAG-Vorgaben am grössten Volkslauf der Schweiz teilnehmen. Ob im Tessin, in der Deutschschweiz oder in der Romandie - Mitarbeitende wählen eine individuelle Route, die sie laufen, wandern oder walken möchten und tragen so zu einem ehrgeizigen Ziel bei: Innerhalb von 48 Stunden sollen insgesamt 1 Million Kilometer zurückgelegt werden.

Die Vaudoise unterstützt den einheimischen Sportnachwuchs

Die Initiative passt mit ihrem gemeinschaftlichen Ziel gut zu den genossenschaftlichen Werten der Vaudoise. Als wichtiger Sponsor des Schweizer Kultur-, Wirtschafts- und Sportgeschehens war es für die Vaudoise nur selbstverständlich, den Anlass zu unterstützen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens sind zur Teilnahme eingeladen. Alle Sponsorenbeiträge sowie allfällige Spenden der Teilnehmenden gehen an die Schweizer Sporthilfe, die sich für die Zukunft des Schweizer Sports einsetzt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich unter www.onemillionrun.ch anmelden. Wandern, Laufen und Walken sind erlaubt. Der Lauf steht auch Personen mit eingeschränkter Mobilität offen.

