Die Wiener Börse ist am Montagnachmittag etwas von ihrem im Mittagshandel erreichten Tageshoch zurückgekommen, hat aber weiter klar im Plus tendiert. Der österreichische Leitindex ATX lag zuletzt 1,09 Prozent im Plus und stand damit bei 2.150,69 Zählern. In der Spitze war er bis auf 2.162,56 Punkte gestiegen.Die europäischen Leitbörsen tendierten ebenfalls fester. Unterstützung lieferten besser als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...