Die Fraktionen von CDU und FDP im Berliner Abgeordnetenhaus haben am Montag eine Klage gegen den umstrittenen Mietendeckel beim Landesverfassungsgericht eingereicht. An der Börse kommt die Maßnahme gut an. Nicht nur ADO Properties und Deutsche Wohnen, die stark in Berlin aktiv sind, steigen kräftig, auch Branchenprimus und AKTIONÄR-Favorit Vonovia legt deutlich zu."Der Mietendeckel greift in den Eigentumsgrundsatz des Landes Berlins ein", erklärte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja. Das Gesetz reglementiere ...

