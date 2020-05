Wien (APA-ots) -* Dividende für Geschäftsjahr 2019: 18 Cent je Aktie * Johann Strobl neu in UNIQA Kontrollgremium * SatzungsänderungDividende Die 21. ordentliche Hauptversammlung von UNIQA Insurance Group AG (UNIQA) hat entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 18 Cent je Aktie auszuzahlen. Der Dividendenzahltag ist der 8. Juni 2020.Ein neues Aufsichtsratsmitglied Johann Strobl, CEO der Raiffeisen Bank International AG (RBI), wurde von der Hauptversammlung neu in den Aufsichtsrat von UNIQA Insurance Group AG gewählt.Der langjährige Bankmanager Johann Strobl war von 2007 bis 2017 Chief Risk Officer der RBI beziehungsweise der RZB sowie von 2013 bis 2017 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der RBI. Seit 2017 ist er CEO der RBI, eines der führenden Bankinstitute in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Der studierte Wirtschaftswissenschafter ist seit 1989 im Bankbereich tätig und seit 2004 in Vorstandsfunktionen.Erwin Hameseder schied mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Mai 2020 aus dem Aufsichtsrat von UNIQA aus.Satzungsänderung Vorstand Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr, höchstens jedoch zehn Mitgliedern, die vom Aufsichtsrat bestellt werden. Hiervon kann der Aufsichtsrat höchstens die Hälfte als stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen.UNIQA Die UNIQA Group Insurance Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern rund 10,5 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Nordmazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.Rückfragehinweis: UNIQA Insurance Group AG Gregor Bitschnau, Pressesprecher Tel.: +43 (01) 211 75-3440 Untere Donaustr. 21, A-1029 Wien, Österreich E-Mail: presse@uniqa.at twitter.com/uniqagroupDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0159 2020-05-25/15:09