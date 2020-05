DGAP-News: Geratherm Medical AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Geratherm Medical AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.06.2020 in Frankfurt a. M. mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-05-25 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Geratherm Medical AG Geratal Wertpapier-Kenn-Nummer 549 562 ISIN DE0005495626 Absage der ordentlichen Hauptversammlung Die auf den 12. Juni 2020 um 14:00 Uhr einberufene ordentliche Hauptversammlung der Geratherm Medical AG, Geratal, wird auf Grund der Anforderungen der Landesregierung Hessen für Veranstaltungsräume zur Eindämmung des Coronavirus und der daraus resultierenden überraschenden Stornierung der gewählten Hauptversammlungslokalität abgesagt und auf einen späteren Termin verschoben. Die im Bundesanzeiger am 06. Mai 2020 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2020 ist damit gegenstandslos. Geratal, im Mai 2020 *Geratherm Medical AG* _Der Vorstand_ 2020-05-25 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Geratherm Medical AG Fahrenheitstr. 1 99331 Geratal Deutschland Telefon: +49 36205 98-0 Fax: +49 36205 98115 E-Mail: info@geratherm.com Internet: http://www.geratherm.com ISIN: DE0005495626 WKN: 549562 Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1054809 2020-05-25

