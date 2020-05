TIP Trailer Services, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital, hat Hans van Lierop zum Chief Financial Officer und Vorstandsmitglied berufen. Hans van Lierop ist seit Montag, den 18. Mai 2020 CFO von TIP und am internationalen Hauptsitz von TIP in Amsterdam (Niederlande) tätig.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200525005155/de/

Hans van Lierop, appointed CFO of TIP Trailer Services (Photo: Business Wire)

"Ich freue mich darüber, dem Senior-Führungsteam von TIP beizutreten und die Finanzorganisation von TIP zu leiten. Ich werde gerne zum künftigen Erfolg von TIP beitragen", kommentierte Hans van Lierop.

Hans van Lierop bringt seine in verschiedenen Branchen Europas und Afrikas gesammelte umfangreiche internationale Erfahrung bei TIP ein. Er übte Führungspositionen im Finanzwesen bei Diageo, Airtel und Massmart Walmart aus. Zuletzt war Hans van Lierop als CFO bei Massmart Walmart tätig, einem südafrikanischen Einzel- und Großhandelsunternehmen mit einem Umsatz von 7 Milliarden US-Dollar. Als Group CFO leitete er ein Finanz- und Immobilienmanagementteam mit 500 Mitarbeitern in 4 Geschäftsbereichen und mehreren Ländern Afrikas.

Bob Fast, President und CEO von TIP, sagte: "Hans hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzbereich, davon 13 Jahre als endverantwortlicher CFO. Er hat komplexe weltweite Finanzorganisationen erfolgreich geleitet, gelenkt und transformiert. Seine Expertise in allen Bereichen des Finanzwesens sowie seine Führungsqualitäten werden Tip dabei helfen, die Ziele für 2020 zu erreichen und den künftigen Erfolg zu steuern."

Nach der Bestellung von Hans van Lierop wird Interims-CFO Simon Glass das Unternehmen TIP Ende Mai verlassen. Wir danken Simon für seine Beiträge in den vergangenen Monaten.

Über TIP

TIP mit Hauptsitz in Amsterdam ist einer der führenden Anbieter von Ausrüstung und Dienstleistungen in Europa und Kanada. Mit Niederlassungen in 18 Ländern und über 140 Servicestandorten ist Tip auf Leasing, Vermietung, Wartung und Reparatur eines großen Ausrüstungssortiments für Auflieger für den Transport- und Logistiksektor spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tipeurope.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200525005155/de/

Contacts:

Kapil Sharma

Treasury and Investor Relations Director

T: +31 20 504 1677

M: +31 621 105358

E: kapil.sharma@tipeurope.com

Marc Aandeweg

VP Sales and Marketing

M: +31 613 114293

E: marc.aandeweg@tipeurope.com