BERLIN (Dow Jones)--Die CDU hat sich hinter den von Deutschland und Frankreich vorgeschlagenen EU-Wiederaufbaufonds nach Ende der Corona-Pandemie gestellt. Es habe im Präsidium und im Bundesvorstand eine "große Unterstützung" für die Initiative von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron gegeben, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak in Berlin. "Wir alle sind in der Pflicht, an diesem Haus Europa zu bauen."

Nach Teilnehmerangaben sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Sitzung, dass "wir in einer historischen Zeit" leben. Die Partei unterstützt damit auch Merkels Bemühungen, die "Sparsamen Vier" noch zu überzeugen. Die Niederlande, Schweden, Dänemark und Österreich hatten am Wochenende eine zeitliche Begrenzung des geplanten EU-Wiederaufbaufonds gefordert. Außerdem lehnen sie Zuschüsse an die von der Corona-Krise besonders betroffenen Mitgliedsstaaten ab. Die EU solle stattdessen günstige Kredite verteilen, die die Empfänger hinterher wieder zurückzahlen müssten.

Allerdings gibt es in der CDU auch Widerstand gegen die EU-Pläne. Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, hatte dem Handelsblatt gesagt, der Wiederaufbaufonds berge die große Gefahr einer Schuldenunion in der Zukunft und wirke zu spät. Stattdessen bezeichnete er den Gegenvorschlag der "Sparsamen Vier" als "eine gute und vor allem eine wirklich schnell helfende Alternative zur deutsch-französischen Initiative".

Merkel und Macron hatten in der vergangenen Woche vorgeschlagen, den europäischen Wiederaufbaufonds mit 500 Milliarden Euro auszustatten. Er soll über Anleihen der EU-Kommission finanziert werden, die von den Mitgliedstaaten entsprechend ihrer Beiträge zum EU-Haushalt später zurückgezahlt werden würden.

