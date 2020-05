Die Aktien von Airbus sind am Montag auf den höchsten Stand seit Ende April gestiegen. In einem insgesamt freundlichen Börsenumfeld gewinnen sie am späten Nachmittag sie 6,7 Prozent auf 57,74 Euro. Damit sind sie hinter der Bayer-Aktie der zweitgrößte Gewinner im Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50. Auch im MDAX sind die Papiere von Airbus auf der Tages-Bestenliste auf Rang 2 hinter Fraport zu finden. Die Papiere ließen erstmals seit dem vom Coronavirus ausgelösten Kurs-Crash im Februar wieder die 50-Tage-Linie ...

