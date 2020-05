Elon Musk will den Übergang von konventionellen Antriebsarten hin zu Elektrofahrzeugen beschleunigen. Kernelement hierfür ist eine neue Batterie. Passend dazu kündigte Musk ein Event an, in dem eine neue "Super-Batterie" vorgestellt werden soll, die Tesla zukünftig in seiner Flotte verbauen möchte. Vorab wurden Spekulationen um Materialen und Lebensdauer bekannt.Das ursprünglich für März geplante Event musste Corona-bedingt verschoben werden. Nach aktuellem Stand soll es im Juni stattfinden. Bereits ...

