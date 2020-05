Die populäre Tastatur Swiftkey wird mit dem jüngsten Update der Android-Version um Emoji 12.0 erweitert und umbenannt. Vier Jahre nach der Übernahme will Microsoft als Eigner auch erkannt werden. Swiftkey wird in Googles Play-Store ab sofort als Microsoft Swiftkey geführt. Die Namensänderung war Beta-Testern bereits vor einer Woche aufgefallen. Damit vollzieht der Hersteller aus Redmond auch optisch, was er 2016 bereits kaufmännisch erledigt hatte. Seit vier Jahren schon gehört die populäre Dritt-Tastatur für Smartphones, die zunächst nur für Android verfügbar war, zu Microsoft...

