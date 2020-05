Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier der Lufthansa. Laut Kreisen hat sich die Bundesregierung und die Lufthansa grundsätzlich auf ein Rettungspaket geeinigt. Zustimmen müssen nun aber noch der Lenkungsausschauss des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die Gremien der Lufthansa sowie die EU-Kommission. Bei den Verkäufen steht Tui im Visier der Anleger. Nach einen Interview mit dem Vorstandschef erholt sich die Aktie von Tui zum WOchenauftakt kräftig. Ab Ende Juni will Tui pünktlich zu den Sommerferien wieder fliegen, sagt Fritz Joussen. Mallorca soll demnach schon bald angesteuert werden, Österreich, Griechenland, Zypern, Kroatien und Bulgarien seien ebenfalls gut vorbereitet. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv