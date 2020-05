Trotz Corona wird das am 31.05. endende Geschäftsjahr der HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) noch relativ glimpflich ausgehen, aber Wertberichtigungen von 500 Mio. EUR werden dem Konzern einen Verlust bescheren. Statt der ohne Corona geplanten EBIT-Marge von 6,5-7,5 % und einem Umsatz von 6,5 bis 7,0 Mrd. EUR - diese Prognose wurde bereits am 18.03. als nicht mehr erreichbar eingestuft - werden es jetzt nur noch 5,7-5,8 Mrd. EUR mit einer bereinigten EBIT-Marge von rund 4%. Da man jedoch davon ausgeht, dass der Nachfrageeinbruch in der Automobilproduktion längerfristig zu geringeren Produktions- ...

