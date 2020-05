Original-Research: SBF AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu SBF AGUnternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 25.05.2020 Kursziel: 6,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre GröningFeedback Montega CONNECT: Überzeugender Vorstandsauftritt - Expansionspläne bieten Upside-Potenzial zu aktuellen Prognosen Wir haben in der vergangenen Woche eine virtuelle Roadshow mit der SBF AG durchgeführt. Der Vorstand hat dabei einen überzeugenden Eindruck hinterlassen und uns in unserer positiven Meinung zum strukturellen Investment Case bestärkt. Operatives Geschäft weiterhin ohne Beeinträchtigungen durch Coronavirus: Gemäß Vorstand befindet sich SBF ungeachtet des aktuellen makroökonomischen Umfelds operativ nach wie vor voll im Plan. Angesichts des ungebrochenen Investitionsbedarfs im globalen Bahntechnikmarkt liegen weiterhin keinerlei Signale für potenzielle Auftragsstornierungen von Seiten der Kunden vor, sodass sich der Auftragsbestand mit 31,0 Mio. Euro (per Mitte Mai) unverändert auf einem hohen Niveau befindet. Entsprechend hat das Management seine Erwartung bestätigt, den Konzernerlös vorbehaltlich etwaiger Projektverschiebungen auf 21,6 Mio. Euro in 2020 und rund 25,0 Mio. Euro in 2021 steigern zu können. Der Konzernertrag soll dabei auf 3,4 Mio. Euro in 2020 bzw. 4,3 Mio. Euro in 2021 anwachsen und damit ebenfalls einen zweistelligen Anstieg aufweisen. Realisierung des mittelfristigen organischen Wachstums ohne Kapazitätsausbau möglich: Das für die kommenden Jahre prognostizierte Wachstum kann dabei organisch mit den bestehenden Produktionsanlagen problemlos realisiert werden. Diese sind infolge der im letzten Jahr angelaufenen Investitionsoffensive sowie umgesetzter Optimierungen der Produktionsprozesse laut Vorstand nun für ein Umsatzniveau von bis zu 50 Mio. Euro ausgelegt, das damit deutlich über der bisher kommunizierten Einschätzung (ca. 30-35 Mio. Euro) liegt. Folglich dürfte der zukünftige Cash Flow größtenteils für Zukäufe, eine geographische Expansion sowie potenzielle Dividendenausschüttungen zur Verfügung stehen. Letztere sind angesichts der vereinfachten Kapitalherabsetzung in 2019 nach Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist ab dem Kalenderjahr 2023 möglich und auch beabsichtigt. Pläne zur geographischen Expansion schreiten voran: Die avisierte Internationalisierung nimmt ebenfalls weiter Form an. Hierfür dürften insbesondere die Zielmärkte UK und USA attraktiv sein, wobei der Eintritt in die USA gemäß Management Priorität genießt. Dort besteht von Seiten eines langjährigen Kunden reges Interesse an einer Zusammenarbeit, sodass SBF umgehend mit zugesicherten Aufträgen bedacht werden würde. Für den Aufbau eines eigenen Standorts müssten voraussichtlich etwa 4 bis 5 Mio. Euro investiert werden, die jedoch zu einem signifikanten Teil durch Vorauszahlungen des betreffenden Kunden sowie bundesstaatliche Zuschüsse abgedeckt werden könnten. Bei erfolgreichem Markteintritt rechnet der Vorstand nach ca. zwei Jahren mit einem Umsatzpotenzial im niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich, die in den bisherigen Prognosen noch nicht enthalten sind. Eine Umsetzung dieser Pläne bietet somit deutliches Upside Potenzial sowohl zu den mittelfristigen Unternehmenszielen als auch unseren Schätzungen. Fazit: Wir sind vom Unternehmen unverändert überzeugt, sehen aber einen Großteil der unmittelbar visiblen Perspektiven nach der starken Kursentwicklung (+86% YTD) eingepreist. Fortschritte bei den Expansionsplänen würden jedoch weiteres Upside-Potenzial bieten, sodass Kursrücksetzer u.E. Kaufgelegenheiten darstellen. Wir bestätigen Rating und Kursziel. 