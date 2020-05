Seit den starken Zahlen kennt die RWE-Aktie praktisch nur noch den Weg nach oben. Inzwischen notieren die Papiere des Versorgers so hoch wie seit Anfang März nicht mehr. Gelingt nun ein wichtiger Gap-Close, rückt sogar das Mehrjahreshoch wieder ins Visier. Am 6. März notierte die RWE-Aktie im Tief bei 30,72 Euro. Als sich die Situation rund um die Corona-Pandemie über das Wochenende weiter zuspitzte, tat sich am 9. März dann ein deutliches Gap auf - hier notierte die Aktie im Hoch bei 29,81 Euro. ...

