Nach den guten Quartalszahlen von Nvidia erhöhen mehrere US-Großbanken ihre Kursziele. Am optimistischsten sind die Analysten der Bank of America und von Wedbush. Beide Häuser erhöhen von 360 beziehungsweise 340 Dollar auf 420 Dollar und bestätigen ihre Kaufempfehlung - das verhilft der Aktie am vergangenen Freitag zu einem neuen Allzeithoch bei 363,72.Die Experten sehen vom Rekordhoch noch mehr als 16 Prozent Aufwärtspotenzial. Insbesondere das enorme Wachstum im Data-Center-Geschäft - um 80 Prozent ...

