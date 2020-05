Bonn (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die Türkische Zentralbank ihren Leitzins von 8,75 auf 8,25 Prozent gesenkt, so die Analysten von Postbank Research.Bereits im April sei dieser um 100 Basispunkte reduziert worden. Die Zinssenkung sei somit die neunte in den vergangenen zehn Monaten gewesen. Im Juli 2019 habe der Leitzins noch bei 24 Prozent gelegen. Der Zinsschritt habe die Kosten für die Kreditaufnahme bei der Zentralbank inflationsbereinigt weiter unter null sinken lassen, da die Inflationsrate im April knapp elf Prozent betragen habe. Die türkische Wirtschaft leide insbesondere darunter, dass das Touristengeschäft eingebrochen sei. Im April sei die Anzahl ausländischer Besucher noch um 99,3 Prozent zum Vorjahr gefallen. Inzwischen gebe es aber Anzeichen dafür, dass nach dem Kollaps vom April im Mai der Boden erreicht sei, habe die Notenbank mitgeteilt. Dennoch steuere das Land auf die zweite Rezession in weniger als zwei Jahren zu. BIP-Daten für das erste Quartal würden am Freitag publiziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...