DeskCenter Solutions AG, Leipzig ISIN DE000A0N3D55



Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung



Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 6. Juli 2020, um 11.00 Uhr, in den Räumen der DeskCenter Solutions AG, Arthur-Hoffmann-Str. 175, 04277 Leipzig, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.



Tagesordnung:



1. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Durchführung der Einbringung von Darlehensforderungen und die entsprechende Satzungsänderung



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Grundkapital von EUR 2.549.079 um EUR 43.543 auf EUR 2.592.722 durch Ausgabe von 43.643 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien wird auf EUR 6,10 festgesetzt. Die neuen Aktien sind ab dem 1. April 2020 voll gewinnberechtigt. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Sacheinlagen.



Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.



Die neuen Aktien sollen wie folgt an die in der linken Spalte genannten Übernehmer gegen Einbringung der in der rechten Spalte aufgeführten Darlehensforderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden:



Übernehmer Neue Aktien Einzubringende Forderung in EUR FCPI Fortune Europe 2015, Paris, 30.551 186.363 Frankreich Roman Farkas, München 4.364 26.623 Holger Maul, Oberkleen 4.364 26.623 Thomas Neubauer, München 4.364 26.623 Gesamt 43.643 266.232 Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 1 über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG Die Darlehensforderungen der unter Ziffer 1 genannten Zeichner gegen die Gesellschaft sollen in die Gesellschaft im Wege einer Sachkapitalerhöhung eingebracht werden. Die Gesellschaft hat mit den Darlehensgebern einen Vertrag über die Einbringung der Darlehensforderungen abgeschlossen. Dieser Vertrag wird in der Hauptversammlung ausgelegt und kann im Vorfeld auch in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden.



Die beabsichtigte Einbringung der Darlehensforderungen soll als Sacheinlage gegen Ausgabe von insgesamt 43.643 Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt werden. Nachfolgend wird dargelegt, aus welchen Gründen der Vorstand die Voraussetzungen für einen Ausschluss des Bezugsrechts als gegeben ansieht:



a) Zusammenfassung des Beschlussvorschlags



Der Hauptversammlung der Gesellschaft wird vorgeschlagen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 2.549.079 um EUR 43.643 durch Ausgabe von 43.643 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf EUR 2.592.722 zu erhöhen. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien wird auf EUR 6,10 festgesetzt. Die neuen Aktien sind ab dem 1. April 2020 voll gewinnberechtigt. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Sacheinlagen.



Die einzubringenden Forderungen sind gegen die Gesellschaft gerichtete Darlehensforderungen. Die Darlehensforderungen sind voll werthaltig. Die Gesellschaft wäre auch in der Lage, diese zu tilgen. Eine Umwandlung in Eigenkapital schont jedoch die Liquidität der Gesellschaft und ist aus Sicht der Verwaltung vorzugswürdig.



b) Angemessenheit des Ausgabebetrags



Der Vorstand hält den Ausgabebetrag der Aktien für angemessen. Der Vorstand hat zur Vorbereitung der Transaktion zunächst eine Prüfung des Aktienwerts der Gesellschaft durchgeführt und dabei insbesondere die Frage nach der Angemessenheit der Gegenleistung geprüft.



Die Aktien der Gesellschaft werden derzeit an keiner Wertpapierbörse gehandelt. Im März 2020 wurden Aktienpakete an der Gesellschaft zum Preis von EUR 6,15 pro Aktie umplatziert. Nachdem diese Umplatzierung zwischen fremden Dritten erfolgte, ist dieser Preis nach Ansicht des Vorstands ein fairer Wert. Der Übernahmepreis der Sachkapitalerhöhung weist von diesem nicht wesentlich ab.



c) Interesse der Gesellschaft an dem Bezugsrechtsausschluss



Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an den neuen Aktien aus der vorgesehenen Sachkapitalerhöhung liegt im Interesse der Gesellschaft, da es der Gesellschaft dadurch ermöglicht wird, ihre Darlehensverbindlichkeiten in Eigenkapital umzuwandeln. Die Darlehensverbindlichkeiten stellen eine Gefahr für die Wirtschaftlichkeit und die Liquidität der Gesellschaft dar. Zudem verbessert eine höhere Eigenkapitalquote die Kreditwürdigkeit der Gesellschaft.



d) Geeignetheit des Bezugsrechtsausschlusses



Der Bezugsrechtsausschluss ist geeignet, den dargestellten Zweck der Transaktion zu erreichen. Durch den Bezugsrechtsausschluss ist es der Gesellschaft möglich, die Darlehensforderungen zu erwerben und in Eigenkapital umzuwandeln, ohne dafür liquide Mittel zu beanspruchen.



e) Erforderlichkeit des Bezugsrechtsausschlusses



Der Bezugsrechtsausschluss ist auch erforderlich. Die Sacheinleger haben mitgeteilt, dass die Einbringung nur dann in Betracht kommt, wenn als Gegenleistung Aktien an der Gesellschaft gewährt werden. Durch die im März 2020 beschlossene Barkapitalerhöhung durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 werden zwar Barmittel eingenommen. Diese sollen aber für den weiteren Geschäftsausbau verwendet werden. Die Zeichner der Barkapitalerhöhung hätten diese Barmittel nicht zur Verfügung gestellt, wenn nicht die Darlehensgeber sich zugleich verpflichtet hätten, ihre Darlehensforderungen gegen die Ausgabe von Aktien in die Gesellschaft einzubringen. Eine Aufnahme von Barmitteln bei Banken zur Tilgung der Darlehensforderungen wäre weder zweckmäßig gewesen noch nach Einschätzung des Vorstands derzeit möglich.



f) Angemessenheit des Bezugsrechtsausschlusses



Die Beteiligung der Sacheinleger nach Durchführung der Sachkapitalerhöhung ist interessengerecht und angemessen. Die Sachkapitalerhöhung führt nur zu einer prozentualen, nicht zu einer wirtschaftlichen Verwässerung der bestehenden Beteiligungsverhältnisse. Daher hat der Vorstand auch von einer parallelen Barkapitalerhöhung abgesehen, bei welcher den übrigen Aktionären (außer den Sacheinlegern) ein Bezugsrecht gewährt wird. Eine solche "gemischte Bar- und Sachkapitalerhöhung" wäre zudem rechtlich äußerst komplex und mit weiteren Kosten verbunden.



Die Aktionäre profitieren in erheblichem Maße von der Sacheinbringung der Darlehensforderungen. Ohne diese wäre die Liquidität der Gesellschaft in erheblichem Maße beeinträchtigt und würde die Gesellschaft gegenüber ihren Wettbewerbern zurückwerfen.



Der angestrebte wirtschaftliche Nutzen für die Gesellschaft und die Aktionäre wiegt den Verlust des Bezugsrechts für die Aktionäre folglich auf. Der Vorstand hat sich daher nach eingehender Abwägung der Vor- und Nachteile zum Ausschluss des Bezugsrechts entschlossen. Auch der Aufsichtsrat hat sich diesem Vorschlag angeschlossen.



2. Beschlussfassung über die Erhöhung der Mitglieder des Aufsichtsrats / Satzungsänderung



Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats auf vier zu erhöhen und folgende Satzungsänderungen zu beschließen:



§ 8 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt geändert und neugefasst:



"Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern."



§ 10 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt geändert und neugefasst:



"Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen."



3. Beschlussfassung über die Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds



Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich derzeit gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 Fall 6, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Nach Wirksamwerden der unter TOP 2 vorgeschlagenen Satzungsänderungen wird sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 Fall 6, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der dann geänderten Satzung aus vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammensetzen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Mitglieder des Aufsichtsrats sind derzeit:



- Herr Dietmar Schulz, Geschäftsführer, Landsberg



- Herr Rony Vogel, Unternehmer und Investor, München



- Herr Jan Linnemann, Rechtsanwalt, Radebeul



Der Aufsichtsrat schlägt vor, als weiteres Mitglied des Aufsichtsrats Herrn Patrick Hennings-Huep, Private Equity Investment Partner, Hamburg, zu wählen und folgenden Beschluss zu fassen:



"Als weiteres Aufsichtsratsmitglied wird Herr Patrick Hennings-Huep, Private Equity Investment Partner, Hamburg, gewählt mit der Maßgabe, dass seine Amtszeit mit Eintragung der Änderung des § 8 Abs. 1 der Satzung (Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf vier) im Handelsregister der Gesellschaft beginnt und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauert, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr entscheidet."



4. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:



