FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KAIROS MINERALS YAJ AU000000KAI5
AB/FROM ONWARDS 25.05.2020 17:05 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KAIROS MINERALS YAJ AU000000KAI5
AB/FROM ONWARDS 25.05.2020 17:05 CET
KAIROS MINERALS-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de