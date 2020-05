Tagesausblick für 26.5.: DAX bricht aus. Bayer und Lufthansa heben ab!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der DAX startete mit einem kräftigen Plus in die neue Woche. Unterstützung bekamen die Märkt unter anderem von einem überraschend starken Anstieg des ifo-Geschäftsindex. So stieg der Stimmungsindikator auf 79,5 und schürte damit Hoffnungen, dass die Konjunktur mit den eingeleiteten Maßnahmen im dritten Quartal an Fahrt gewinnt. Die Börsen in den USA waren feiertagsbedingt geschlossen. Dennoch schraubte sich der DAX im Tagesverlauf um knapp 2,6 Prozent auf 11.360 Punkte nach oben und brach damit aus seiner rund sechswöchigen Range aus. Der EuroStoxx50 konnte mit dem DAX nicht ganz mithalten. Trotz des Sprungs um knapp zwei Prozent blieb der Index noch unter dem Aprilhoch. Morgen kommen die US-Anleger aus ihrem verlängerten Wochenende und geben den Märkten möglicherweise weitere Impulse.

Neu: Handeln Sie HVB Produkte ab 500 Euro Ordervolumen bei GRATISBROKER dauerhaft ohne Ordergebühren! Mehr erfahren

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei minus 0,49 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,744 Prozent. Bei den Edelmetallen gab es ebenfalls kaum Bewegung zu beobachten. Der Goldpreise blieb bei rund 1.730 US-Dollar und Silber oberhalb der Marke von 17 US-Dollar. Öl zeigte sich im Vorfeld des OPEC+ Treffens noch wenig verändert. Der Preis für ein Barrel Brent Oil bewegte sich weiterhin im Bereich von 35 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Heute sorgten einige Unternehmen für Schlagzeilen. Bei Bayer bahnt sich eine erste Einigung im Glyphosatprozess an. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um über sieben Prozent. Bei der Lufthansa deutet sich eine Einigung über Staatshilfen an. Allerdings müssen noch verschiedene Gremien zustimmen. Die Aktie hob heute dennoch ab. TUI plant ab Juni wieder zu fliegen. Das verhalf der Aktie heute zu einem zweistelligen Plus. Von den Meldungen in der Luftfahrt- und Tourismusbranche profitierten heute auch Flugzeughersteller wie Airbus und Triebwerkhersteller wie MTU Aero Engines.

Fraport und Nordex laden morgen zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - GfK-Konsumklimaindex

USA - Verbrauchervertrauen

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.740 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.750/10.880/11.000/11.055/11.100/11.160/11.210/11.250 Punkte

Der DAX setzte den Aufwärtstend der vergangenen Woche heute fort und durchbrach dabei den 10.250/11.250-Korridor. Bestätigt sich morgen der Ausbruch besteht die Chance auf eine Erholung bis zur 161,8%-Retracementlinie bei 11.720 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 11.000 und 11.250 Punkten eine starke Widerstandszone. Taucht der Index unter 11.000 Punkte droht eine Konsolidierung bis 10.880 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 09.04.2020 - 25.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.05.2014 - 25.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 26.5.: DAX bricht aus. Bayer und Lufthansa heben ab! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).