(shareribs.com) Frankfurt 25.05.2020 - Technologiewerte zeigen sich zum Wochenauftakt fest. In Frankfurt klettern die Papiere von SAP und Wirecard deutlich. United Internet sacken ab. An der Wall Street findet kein Handel statt. Der DAX klettert am Montag um 2,5 Prozent auf 11.349 Punkte, gestützt von Bayer, MTU Aero und Lufthansa. Unter Druck liegen BMW und Covestro. Der MDAX klettert um 1,9 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...