Schon seit gut einem Jahr wil der US-Hedgefonds Elliot das Kleinanzeigengeschäft aus dem Ebay-Konzern ausgliedern und verkaufen. Jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen. Der Käufer könnte ein deutsches Medienunternehmen werden. Geht Ebay Kleinanzeigen an Axel Springer? Dass der Medienkonzern sich schon seit Monaten für das Anzeigenportal interessiert, ist bekannt. Jetzt hat laut Informationen der Financial Times der Konzern ein Angebot auf den Tisch gelegt, das auch im Unternehmen aufhorchen lässt. Das Blatt beruft sich auf mit dem Sachverhalt vertraute Kreise, die berichten, dass ein entsprechendes Angebot abgegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...