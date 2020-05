ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kräftigen Gewinnen ist der Schweizer Aktienmarkt am Montag aus dem Handel gegangen. Quer durch die europäischen Märkte zeigten sich die Anleger mit Blick auf die allmähliche Wiederöffnung der Wirtschaft kauffreudig, zumal die sinkenden Infiziertenzahlen die Hoffnung befeuerten. Am Freitag war es wegen der Zuspitzung des Konflikts um Hongkong und den US-chinesischen Spannungen deutlich abwärts gegangen. Auf Impulse von der Wall Street mussten die Investoren am Montagnachmittag verzichten, denn dort wurde wegen des Memorial Day nicht gehandelt.

Der SMI gewann 1,4 Prozent auf 9825 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 36,03 (zuvor: 60,36) Millionen Aktien.

Wie üblich in den optimistischen Phasen wurden vor allem die riskanteren Konjunkturzykliker gekauft. Überdurchschnittlich legten ABB zu mit plus 2,3 Prozent, Lafargeholcim mit plus 2,9 Prozent oder Adecco mit plus 3,9 Prozent.

Nicht ganz mithalten konnte der Bankensektor, in dem Credit Suisse und UBS 2,1 bzw 1,4 Prozent zulegten. Allerdings ragten außerhalb des SMI Julius Bär mit plus 3,6 Prozent heraus. Die Aktie des Vermögensverwalters ist bislang besser durch die Corona-Krise gekommen als die Titel der beiden Großbanken und hatte erst vergangene Woche mit Viermonatszahlen überzeugt.

Dagegen blieben die defensiven Schwergewichte hinter dem Markt zurück, wobei Novartis (+1,1 Prozent) am stärksten tendierten, gefolgt von Nestle (+0,8 Prozent) und Roche (+0,6 Prozent).

May 25, 2020

