Hochdorf (pta021/25.05.2020/17:50) - Der Verwaltungsrat der HOCHDORF-Gruppe hat Nanette Haubensak zur neuen CFO und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Sie wird ihre Tätigkeit am 29. Juni 2020 vom aktuellen Stelleninhaber Jürgen Brandt übernehmen.



Nanette Haubensak ist ausgebildete Volkswirtin und war von 2006 bis 2019 bei der Rieter Gruppe, Winterthur (CH), als Leiterin Corporate Development sowie Leiterin Finanzen & Controlling für die Division Components sowie dann für die Division Machines & Systems tätig. Vorgängig arbeitete sie von 2001 bis 2006 bei Infineon Technologies AG, München (D), als Managerin Merger & Acquisition sowie als Leiterin Cooperations & Contract Management. Von 1997 bis 2001 war sie bei der Management Beratung Arthur D. Little, Berlin (D), in verschiedenen Positionen aktiv (zuletzt als Senior Consultant).



Der aktuelle Stelleninhaber Jürgen Brandt übernahm die CFO-Position Mitte November 2019 interimistisch. Er wird Nanette Haubensak einarbeiten und das Unternehmen anschliessend verlassen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Jürgen Brandt für die geleistete wertvolle Arbeit der letzten Monate.



Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Nanette Haubensak und wünschen ihr in der neuen Tätigkeit viel Freude, Weitblick und Ausdauer.



