Ad hoc-Mitteilung

Verwaltungsrat hält an Dividendenantrag von CHF 3.70 pro Aktie fest

Wie in der Medienmitteilung vom 6. April 2020 angekündigt, hat der Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG seinen Dividendenantrag von CHF 3.70 pro Aktie aufgrund der aktuellen Situation nochmals überprüft. Wie geplant will er der Generalversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von CHF 3.70 pro Aktie beantragen.

Aufgrund der aktuellen Situation erfolgt die Stimmabgabe für die Generalversammlung am 24. Juni 2020 ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Aktionärinnen und Aktionären kann der Zutritt zur Generalversammlung nicht gestattet werden.

Zürich, 25. Mai 2020

Wie bereits angekündigt, hat der Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG seinen Dividendenantrag von CHF 3.70 pro Aktie aufgrund der aktuellen Situation nochmals überprüft. Gemäss der heutigen Verwaltungsratssitzung kann zurzeit für das Geschäftsjahr 2020 kein genauer Ausblick festgelegt werden. Allerdings rechnet der Verwaltungsrat auch für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Ergebnis in der Gewinnzone und hält daher für das Geschäftsjahr 2019 an seinem Dividendenantrag an die Generalversammlung von CHF 3.70 pro Aktie fest.

Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären an Generalversammlungen bis am 30. Juni 2020 nur unter stark erschwerten Bedingungen möglich. Deshalb hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Stimmabgabe für die Generalversammlung der Burkhalter Holding AG am 24. Juni 2020 ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzulassen.

Weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Leiterin Kommunikation und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch

www.burkhalter.ch

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und mit fast 50 Gruppengesellschaften an über 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Per 31.12.2019 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 27.3 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 22.3 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 505.9 Mio. und beschäftigte 2990 Mitarbeitende (FTE, davon 645 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange AG kotiert (Valorensymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803).

Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim Endverbraucher. Als führende Anbieterin von Elektrotechnik am Bauwerk in der Schweiz realisieren wir in hoher Qualität und präziser Ausführung das gesamte Spektrum an Dienstleistungen: Installationen, Schaltanlagen, Service und Unterhalt, Telematik, Automation und Security. Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.

Kennen Sie schon unseren Nachhaltigkeitsbericht?

https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen