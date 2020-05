De Raj Group AG: Großaktionäre verkaufen 65 % des UnternehmensDGAP-Ad-hoc: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Übernahmeangebot De Raj Group AG: Großaktionäre verkaufen 65 % des Unternehmens25.05.2020 / 18:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.De Raj Group AG: Großaktionäre verkaufen 65 % des UnternehmensDe Raj Group AG, Köln, ISIN DE000A2GSWR1, Symbol: DRJ: Die Großaktionäre der De Raj Group AG, die Mitglieder der Familie De Raj, haben soeben der Gesellschaft mitgeteilt und bekannt gegeben, dass sie ihre Anteile an dem Unternehmen in Höhe von 65 % verkauft haben. Der Kaufvertrag über die Aktien wurde heute unterzeichnet.Käuferin ist die Standard Paper & Board Singapore Pte. Ltd., eine Gesellschaft in privater Hand mit Sitz in Singapur. Sie übernimmt die 22,75 Mio. Aktien, die bisher von Alexander, Nicholas und Renata De Raj sowie von Nagendran Nadarajah gehalten werden. Hinter der Käuferin steht Herr Yennarkay R Chiranjeevi Rathnam von der Standard Fire Works Group, eines großen Industriekonglomerats aus Südindien.Der Kauf der Aktien der Familie De Raj löst ein öffentliches Pflichtangebot an die außenstehenden Aktionäre der De Raj Group AG aus. Details hierzu werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.Die Standard Paper & Board Singapore Pte Ltd. setzt mit der Übernahme ihre Pläne für die Erweiterung ihrer Geschäftsaktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energie um, den die De Raj Group zuletzt in einer Vielzahl von Ländern ausbauen konnte. Der Einstieg des neuen Aktionärs ermöglicht der De Raj Group ihre Ressourcen für weiteres Wachstum zu nutzen.Kontakt: Vaidyanathan Nateshan Vorstand Tel.: +49 221 9593702625.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: De Raj Group AG Robert-Perthel-Straße 79 50739 Köln Deutschland Telefon: +49 221 95 93 70 26 Fax: +49 221 95 93 70 27 Internet: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 WKN: A2GSWR Indizes: WBI Wiener Börse Index Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1054937Ende der Mitteilung DGAP News-Service1054937 25.05.2020 CET/CEST