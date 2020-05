(neu: Schlusskurs)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Exasol haben am Montag der Corona-Krise zum Trotz ein starkes Börsendebüt gefeiert. Wurden die Anteile zu 9,50 Euro je Stück an die Anleger verkauft, konnten diese sich in den Anfangsminuten über Kurse von 14 Euro freuen. Die Rally verlor jedoch etwas an Fahrt, am Ende wurden die Aktien zu 12,74 Euro gehandelt. Im Tagestief waren sie aber immerhin noch 11,51 Euro wert gewesen.



Exasol hatte insgesamt gut 9 Millionen Aktien verkauft und damit knapp 90 Millionen Euro eingenommen. Die Preisspanne hatte bei 8,50 bis 10,50 Euro je Aktie gelegen, sodass der Emissionspreis in etwa in der Mitte festgelegt wurde. Exasol will die Erlöse vor allem zum Ausbau von Vertrieb und Marketing nutzen und in die Bereiche Forschung und Entwicklung stecken.



Gelistet wurde der Datenbank-Anbieter zunächst im Börsensegment "Scale" für kleine und mittlere Unternehmen. Weit über die Hälfte der rund 9,2 Millionen ausgegebenen Aktien stammte nach Angaben des Unternehmens aus einer Barkapitalerhöhung. Die restlichen Anteilscheine befanden sich entweder im Besitz der Altaktionäre, der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und Exasol selbst, oder sie wurden als bestehende Aktien in Verbindung mit Mehrzuteilungs- oder Aufstockungsoptionen angeboten.



Exasol wurde zum ersten Unternehmen, das im Jahr 2020 in Deutschland an die Börse geht. Das bisher letzte Debüt feierte der Fernwartungsspezialist Teamviewer im September des vergangenen Jahres. Damit deutet sich ein weiteres schwaches Jahr in Sachen Börsengänge an, nur neun Unternehmen wagten sich 2019 erstmalig aufs Parkett./ssc/tih/jha/he

