Nach der massiven Propaganda gegen Andersdenkende in den letzten Wochen, geht der Staatsfunk jetzt in die nächste Stufe der Massenmanipulation, um das kritische Denken abzugewöhnen. Ziel sind diesmal unsere Kinder. Im Format "Logo", der Tagesschau für die Jüngsten, wurde auf primitivste Art und Weise vor Verschwörungstheorien gewarnt. Diese Propaganda wird detailliert in der neuen Sendung von SchrangTV ...

Den vollständigen Artikel lesen ...