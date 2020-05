Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Muenchen (pta031/25.05.2020/20:10) - Amalphi AG kündigt Kapitalerhöhung zur Übernahme aller Anteile der medondo AG an



München, 25. Mai 2020: Die amalphi ag gibt bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat mit Beschlüssen vom heutigen Tag verabschiedet haben, die im Winter 2019 geplante strategische Akquisition umzusetzen. Wie bereits am 13. Dezember 2019 publiziert, beabsichtigt die amalphi AG nunmehr, diese strategische Akquisition umzusetzen, indem sie alle Anteile der medondo AG, Hannover, dem Anbieter einer eigenentwickelten, voll integrierten cloudbasierten Softwarelösung für den medizinischen Bereich, übernimmt. Die amalphi AG erweitert ihr Geschäft damit um ein wachstumsstarkes und lukratives Geschäftssegment.



Die Verwaltung wird der am 19. Juni 2020 stattfindenden virtuellen Hauptversammlung der amalphi AG vorschlagen, eine gemischten Bar-/ Sachkapitalerhöhung zu genehmigen, um die Finanzierung sicherzustellen. Die Finanzierung soll durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 6.078.905 Stück neuen Aktien erfolgen. Hiervon sollen bis zu 1.698.913 Stück neue Aktien im Rahmen der Barkapitalerhöhung und 4.379.992 Stück neue Aktien im Rahmen der Sachkapitalerhöhung ausgegeben werden. Den Aktionären der amalphi AG wird das gesetzliche Bezugsrecht im Verhältnis von 5:7 eingeräumt, der Preis für eine neue Aktie soll Euro 2,50 betragen. Sofern medondo bis zum 31.12.2023 fest definierte Umsatzziele erreicht, werden zusätzlich in Abhängigkeit vom Grad der Zielerreichung bis zu 9.715.664 Stück weitere neue Aktien zu Euro 2,50 je Aktie im Jahr 2024 ausgegeben. Die Kapitalerhöhung soll im Sommer 2020 durchgeführt werden.



