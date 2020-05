Die US-Börsen haben am 25. Mai aufgrund des Memorial Day geschlossen. Dennoch sorgt ein US-Biotech für Schlagzeilen: Regeneron. Allerdings nicht aufgrund der zweigleisigen Strategie im Kampf gegen Covid-19, sondern wegen beabsichtigter Veränderungen in der Aktionärsstruktur. Sanofi will sich vom Großteil der milliardenschweren Beteiligung trennen.Der Pharma-Konzern Sanofi plant, den Löwenanteil der Beteiligung von 20,6 Prozent an Regeneron zu veräußern. Lediglich an 400.000 Aktien wollen die Franzosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...