FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 21. KW 08:00 JPN: Suzuki, Jahreszahlen 09:00 DEU: Hella Telefonkonferenz Ausblick GJ 09:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Dr. Hönle, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Siemens, Abspaltungsbericht für Siemens Energy 13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Procredit Holding, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Dr. Hönle, Hauptversammlung (online) 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: All Industry Activity Index 03/20 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/20 (endgültig) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 04/20 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 06/20 08:00 DEU: Destatis: Wirtschaftsfaktor Umweltschutz, Jahr 2018 08:45 FRA: Geschäftsklima 05/20 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/20 10:00 PLD: Arbeitslosenquote 04/20 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: CFNA-Index 04/20 15:00 USA: FHFA-Index 03/20 15:00 EUR: EZB veröffentlicht Finanzstabilitätsbericht Mai 2020 - Telefonkonferenz mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/20 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/20 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe Industrie 05/20 SONSTIGE TERMINE 14:00 EUR: IIF European Conference: Teilnahme von Herrn Philip R. Lane an der virtuellen IIF-Europakonferenz: "Die EU, COVID-19 und die Zukunft der Finanzdienstleistungen" (bis 27.5.20) 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zur Altersversorgung geschiedener Frauen CHN: Fortsetzung der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi