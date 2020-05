Alibaba: Umsatzwachstum hält an - Aktie vor neuem Kaufsignal

Die Coronavirus-Pandemie hat den großen Online-Händlern in den vergangenen Monaten kräftigen Auftrieb beschert. Kein Wunder, denn viele Geschäfte mussten ihre Pforten schließen, was Verbraucher förmlich in die Arme der Online-Handelsunternehmen trieb.

Obwohl inzwischen wieder die meisten Einzelhandels-Filialen geöffnet haben und sich die Lage an der Coronavirus-Front zunehmend entspannt, dürfte der Trend hin zu Online-Bestellungen weiter anhalten. Viele Menschen sind nämlich durch die jüngste Krise sensibilisiert und beschränken ihre Einkäufe in den Innenstädten auf das Nötigste, um Menschenmassen und somit einer erhöhten Ansteckungsgefahr aus dem Weg zu gehen.

Kräftiger Umsatzzuwachs

Auch Alibaba (WKN: A117ME / ISIN: US01609W1027) profitiert von dieser Entwicklung, wie die jüngsten Geschäftszahlen belegen. So konnte der chinesische Online-Handels-Gigant die Umsatzerlöse im vierten Geschäftsquartal (per Ende März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf umgerechnet 14,7 Mrd. Euro steigern.

