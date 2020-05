=== 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 21. Kalenderwoche, Frankfurt *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: -18,0 Punkte zuvor: -23,4 Punkte *** 08:00 CH/Handelsbilanz April PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,157 Mrd CHF *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen April 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis, Hamamatsu 09:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Telefonkonferenz zum Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 09:00 DE/OHB SE, Online-HV 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil in Sachen "Versorgungsausgleich bei Ehescheidungen", Karlsruhe 10:00 DE/FDP und IW Köln, Vorschlag zu Sonderwirtschaftsregionen zur Flankierung des Strukturwandels in Kohlerevieren, Berlin 10:00 DE/Fraport AG, Online-HV 10:00 DE/Nordex SE, Online-HV 10:00 DE/Dr. Hönle AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Gipfeltreffen EU-Japan (per Videokonferenz) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 13:00 EU/Institute of International Finance (IIF), virtuelle Europa-Konferenz (bis 27.5.), u.a. mit EU-Kommissar Gentiloni, EZB-Chefvolkswirt Lane (14:45) und Finanzstaatssekretär Kukies (16:30) 13:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Digitalkonferenz, Berlin 14:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Online-HV 14:20 US/Deutsche Bank AG, Rede (virtuell) von CEO Sewing bei der Deutsche Bank Global Financial Services Conference *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 15:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht *** 15:00 DE/Siemens AG, Veröffentlichung des Abspaltungsberichts für Siemens Energy AG *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 82,3 zuvor: 86,9 *** 16:00 US/Neubauverkäufe April PROGNOSE: -21,9% gg Vm zuvor: -15,4% gg Vm - DE/Verdi, Beratungen der Bundestarifkommission zu Galeria Karstadt Kaufhof - US/Wiederaufnahme des Parketthandels an der Wall Street ===

