Reinach (Aargau) (pts002/26.05.2020/06:00) - Mit 25. Mai 2020 trat Uwe Bauer der Aluflexpack (AFP) Gruppe als Leiter für den Bereich Forschung und Entwicklung (R&D) bei. Die Position wurde neu geschaffen, um die Organisation der AFP Gruppe weiter zu stärken und den erfolgreichen und nachhaltigen Wachstumskurs aufrechtzuerhalten. Herr Bauer ist 55 Jahre alt, deutscher Staatsbürger und hat einen Abschluss in Chemical Engineering und einen Doktortitel in Naturwissenschaften. Er bringt über 25 Jahre Erfahrung in führenden Positionen in der Verpackungsindustrie bei Tannpapier (Mayr-Melnhof-Gruppe), Greiner Packaging, Reuther Verpackung und 4P Verpackungen mit. "Wir freuen uns sehr, dass Uwe unserem Team beigetreten ist: Wir arbeiten derzeit intensiv am Abschluss der Entwicklung und der Einführung einer Reihe neuer attraktiver Produkte, die hauptsächlich mit unseren Kunden im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsinitiativen entwickelt wurden, sowie an der Optimierung bestehender Produkte. Wir sind sicher, dass Uwe sich mit seinem Know-How und seiner unternehmerischen Denkweise schnell in unser Team integrieren wird. Er wird uns nicht nur helfen, laufende Projekte erfolgreich abzuschließen, sondern auch einen wichtigen Beitrag zu unserer zukünftigen Entwicklung leisten", sagt Igor Arbanas, Vorstandsvorsitzender der Aluflexpack Gruppe. Uwe Bauer fügt hinzu: "Aluflexpack hat in der jüngeren Vergangenheit viele neue Produkte erfolgreich entwickelt und eingeführt, und dabei hohe Agilität bewiesen. Das Unternehmen hat sich einen ausgezeichneten Ruf in der Branche erarbeitet. Ich freue mich sehr darauf, Teil dieses Teams zu sein und zur Erfolgsgeschichte von Aluflexpack beizutragen." Über die Aluflexpack AG Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee/Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2019 auf ca. 1.215 Mitarbeiter. http://www.aluflexpack.com Disclaimer Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements, Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors, Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. (Ende) Aussender: Aluflexpack AG Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +436648581124 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200526002

