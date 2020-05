The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.05.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1240146891 GOLDMAN S.GRP 15/20 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1622512793 CCB (HK) 17/20 FLR MTN BD02 BON USD N

CA YEBL XFRA US500769HK33 K.F.W.ANL.V.17/2020 DL BD03 BON USD N

CA XFRA US65557DAW11 NORDEA BK 17/20 FLR MTN BD03 BON USD N

CA PE07 XFRA USP78625DC49 PET. MEX. 13/24 REGS EQ00 EQU EUR N

