The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA OB5A XFRA DE000A161HJ6 OBOTRITIA CAP.ANL 15/20 BD00 BON EUR NCA WFLI XFRA DE000A1R1CU6 DZ HYP PF.R.339 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4CK5 AAREAL BANK MTN S.272 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0HHF1 DEKA STUFENZINS ANL 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2AJF1 UC-HVB S.1779 13/20VAR BD00 BON EUR NCA KW5X XFRA NZKFZDT001C5 KRED.F.WIED.15/20 MTN ND BD00 BON NZD NCA XFRA USU03529AA98 ACOSTA INC. 14/22 REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE000HLB32T8 LB.HESS.THR.CARRARA05P/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB32V4 LB.HESS.THR.CARRARA05Q/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0SNH3 LBBW STUFENZINS 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0011502830 PLASTIC OMNIUM 13/20 BD01 BON EUR NCA BBKA XFRA US05531FAU75 TRUIST FINANCIAL 2020 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US28336LBD01 EL PASO CORP 06/28 BD01 BON USD NCA XFRA US571900BA65 MARR. INTL 19/21 FLR BD01 BON USD NCA PBWA XFRA US724479AK60 PITNEY-BOWES INC. 2021 BD01 BON USD NCA XFRA USG90073AB69 TRANSOCEAN 17/26 REGS BD01 BON USD NCA C52C XFRA USU1581TAB45 COLFAX CORP.19/26 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU83223AJ33 SMITHFIELD FDS 2022 REGS BD01 BON USD NCA XFRA DE000HSH4ZW5 HCOB MZC 13 15/20 BD02 BON EUR NCA UI7F XFRA FR0011503101 UNEDIC 13/20 MTN BD02 BON EUR NCA URKG XFRA US903724AL62 UKRAINE 15/20 BD02 BON USD NCA ELEC XFRA XS0367001228 EL. FRANCE 08/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1239048777 EUROFIMA 15/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1239520494 RABOBK NEDERLD 15/20 FLR BD02 BON EUR N