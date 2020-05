The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US254687CZ75 WALT DISNEY 19/24 BD02 BON USD NCA XFRA US26884ABA07 ERP OPERATING 2023 BD02 BON USD NCA XFRA US38144GAB77 GOLDM.S.GRP 19/UND. BD02 BON USD NCA XFRA US38144GAC50 GOLDM.S.GRP 20/UND.FLR BD02 BON USD NCA XFRA US38148BAC28 GOLDMAN SACHS GRP 16/UND. BD02 BON USD NCA XFRA US38148BAE83 GOLDM.S.GRP 19/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA US456837AR44 ING GROEP 19/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA US478160AT19 JOHNSON + JOHNSON 2038 BD02 BON USD NCA XFRA US48128BAD38 JPMORGAN CHASE 17/UND.FLR BD02 BON USD NCA XFRA US48128BAF85 JPMORG.CHASE 19/UND.FLR BD02 BON USD NCA XFRA US48128BAG68 JPMORG.CHASE 20/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA US48128BAH42 JPMORG.CHASE 20/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA US53227JAB08 LIFE STORAGE 19/29 BD02 BON USD NCA XFRA US55261FAH73 M+T BANK 2016/UND.FLR BD02 BON USD NCA XFRA US808513AE59 CHARLES SCHWAB 12/UND. A BD02 BON USD NCA XFRA US808513AP07 CHARLES SCHWAB 16/UND. E BD02 BON USD NCA XFRA USF1R15XL274 BNP PARIBAS 20/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA USF2R125CF03 CREDIT AGRI. 19/UND. REGS BD02 BON USD NCA XFRA USF84914CU62 SOC GENERALE 18/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA USH3698DCV40 CR.SUISSE GR 20/UND FLR BD02 BON USD NCA XFRA USH4209UAT37 UBS GRP 19/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA USU07265AN84 BAY.US FI.II. 18/24 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU2339CDW56 DAIM.FI.N.AM 20/23 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU24724AP82 DELL IN./EMC 20/30 REGS BD02 BON USD N