FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.05.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BJ8 XFRA CNE1000031G2 BANK OF JIUJIANG H YC1 0.016 EUR
485B XFRA AU000000AMC4 AMCOR PLC CDI/1 DL-,01 0.106 EUR
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BJ8 XFRA CNE1000031G2 BANK OF JIUJIANG H YC1 0.016 EUR
485B XFRA AU000000AMC4 AMCOR PLC CDI/1 DL-,01 0.106 EUR
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