FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3BZ XFRA CNE1000023P0 BANK OF ZJENGZHOU H YC 1

7R9A XFRA US7678363075 RITTER PHARMACEUT.DL-,001

WHF4 XFRA GB00B1KJJ408 WHITBREAD LS -,76797385

SC5A XFRA ES0110047919 DEOLEO S.A. EO -,002

BOR XFRA CA05874M1032 BALMORAL RESOURCES LTD

C751 XFRA CA2057192064 COMSTOCK METALS

X5A XFRA NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10

U40 XFRA AU0000072019 PATERSON RESOURCES LTD

WX8 XFRA CNE100003F19 WUXI APPTEC H 02359 YC1

