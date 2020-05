NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die RWE-Aktie in die "Conviction Buy List" aufgenommen und das Kursziel von 33,50 auf 37,00 Euro angehoben. Nach einer Dekade zunehmenden Wettbewerbsdrucks bei Erneuerbaren Energien dürften nun die Renditen in diesem Segment steigen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies könnte zu steigenden Marktbewertungen zwischen 15 und 30 Prozent führen. Anleger sollten auf die großen Spieler in diesem Bereich setzen wie RWE, Iberdrola oder Enel./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 01:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0007037129

