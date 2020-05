Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die chinesische Zentralbank will von der Pandemie belasteten Unternehmen mit weiteren Maßnahmen finanziell unter die Arme greifen. Dazu gehören eine Verlängerung von Krediten, mehr Staatsgarantien für kleine Firmen und Hilfe bei der Emission von Anleihen, sagte Notenbank-Gouverneur Yi Gang in einem Interview mit Staatsmedien.

Seit Februar hätten die chinesischen Behörden die Wirtschaft mit 5,9 Billionen Yuan unterstützt, umgerechnet 756 Milliarden Euro. Dies sei durch Geldspritzen in das Finanzsystem und die Aufforderung an die Banken nach billigeren Krediten geschehen. Chinesische Banken hätten kleineren Firmen Kredite im Umfang von 1,2 Billionen Yuan gewährt.

Chinas Wirtschaft war im ersten Quartal um 6,8 Prozent geschrumpft und Premier Li Keqiang hatte vergangene Woche das Wachstumsziel für das laufende Jahr zurückgezogen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 82,3 zuvor: 86,9 16:00 Neubauverkäufe April PROGNOSE: -21,9% gg Vm zuvor: -15,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.007,75 +0,53% Nasdaq-100-Indikation 9.578,00 +0,48% Nikkei-225 21.297,97 +2,68% Hang-Seng-Index 23.387,25 +1,90% Kospi 2.024,91 +1,52% Shanghai-Composite 2.838,03 +0,71% S&P/ASX 200 5.745,90 +2,32%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit deutlichen Kursgewinnen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag. Immer mehr Länder lockern die Einschränkungen, die sie während der Corona-Krise angeordnet hatten, und fahren ihre Wirtschaft wieder hoch. Das stimmt die Anleger zuversichtlich mit Blick auf eine konjunkturelle Erholung. Das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong, das zuletzt die Spannungen zwischen China und den USA wieder verschärft hatte, tritt darüber in den Hintergrund. Vorgaben aus den USA gibt es nicht, denn dort ruhte der Börsenhandel am Montag wegen eines Feiertags. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes tendieren am frühen Dienstag jedoch freundlich. Gesucht sind Konjunkturzykliker, etwa aus dem Automobilsektor. So verbessern sich in Tokio Toyota um 2,7 Prozent, Honda um 3,4 Prozent und Nissan um 4,7 Prozent. Suzuki liegen 3,8 Prozent im Plus. Das Unternehmen wird nach Börsenschluss in Tokio Geschäftszahlen vorlegen. Unter den chinesischen Branchenvertretern steigen die Aktien von Geely in Hongkong um 2,3 Prozent; BYD gewinnen 4,7 Prozent. Sie profitieren auch vom Bemühen Chinas, den Konsum anzukurbeln, um der heimischen Wirtschaft auf die Sprünge zu helfen. Die Lockerung von Reisebeschränkungen verhilft den Aktien des Transportsektors zu Kursgewinnen. Unter den Fluggesellschaften geht es in Hongkong mit Cathay Pacific um 2,6 Prozent aufwärts. All Nippon Airways und Japan Airlines verteuern sich in Tokio um 4,5 und 6,9 Prozent. Die Aktien der Eisenbahngesellschaft West Japan Railway springen um 7,2 Prozent nach oben.

US-NACHBÖRSE (Freitag)

Die Aktien der Fluggesellschaft United Airlines erhielten etwas Unterstützung von der Nachricht, dass CEO Scott Kirby auch den Rest des Jahres auf seine Vergütung verzichten wird, obwohl sein Jahresgehalt - zumindest auf dem Papier - auf 1 Million Dollar erhöht wurde. Auch Brett Hart, der gerade vom Chief Administrative Officer zum President von United befördert wurde und bislang auf 50 Prozent seiner Bezüge verzichtete, wird nun vollständig auf sein Gehalt verzichten. Die Aktie, die im regulären Geschäft 1,7 Prozent eingebüßt hatte, legte nachbörslich um 0,1 Prozent zu.

WALL STREET (Freitag)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.465,16 -0,04 -8,96 -14,27 S&P-500 2.955,45 0,24 6,94 -8,52 Nasdaq-Comp. 9.324,59 0,43 39,71 3,92 Nasdaq-100 9.413,99 0,38 36,00 7,80 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,719 Mrd 0,968 Mrd Gewinner 1.648 1.542 Verlierer 1.275 1.395 Unverändert 82 80

Uneinheitlich - Bedenken über eine Verschärfung der Spannungen zwischen Washington und China wegen des geplanten "Sicherheitsgesetzes" für Hongkong sowie das bevorstehende lange Feiertagswochenende ließen Anleger zurückhaltend agieren. Größere Abgaben verhinderte aber der Umstand, dass auch in den USA die zahlreichen Beschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie angeordnet wurden, allmählich gelockert werden. Damit verbanden Anleger Hoffnungen, dass sich die Wirtschaft bald wieder erholen werde. Unter den Einzelwerten legten Nvidia um 2,9 Prozent zu. Der US-Grafikkartenspezialist gehört zu den Gewinnern der Covid-19-Pandemie und hat in seinem Erstquartal Umsatz und Gewinn kräftig erhöht. IBM gaben 0,6 Prozent nach, nachdem der IT-Konzern wegen der Coronakrise den Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise brach um 11,5 Prozent ein. Das Unternehmen hat im Gefolge eines massiven Umsatzrückgangs im zweiten Geschäftsquartal einen hohen Verlust verbucht. Mit Enttäuschung wurden auch die Geschäftszahlen von Alibaba aufgenommen; die Aktie fiel um 5,9 Prozent.

US-ANLEIHEN (Freitag)

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,17 1,6 0,15 -103,3 5 Jahre 0,34 0,5 0,33 -158,8 7 Jahre 0,51 -1,2 0,52 -174,2 10 Jahre 0,66 -1,2 0,67 -178,5 30 Jahre 1,37 -1,2 1,38 -169,4

Die Furcht vor einem Wiederaufflackern des US-chinesischen Handelsstreits verschaffte dem Anleihemarkt etwas Zulauf. Die Zehnjahresrendite sank um 1,2 Basispunkte auf 0,66 Prozent. Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen Handel. Wegen des Feiertags Memorial Day am Montag endete der Anleihehandel in den USA am Freitag nach einer verkürzten Sitzung schon um 20.00 Uhr MESZ.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:40 % YTD EUR/USD 1,0918 +0,2% 1,0895 1,0879 -2,7% EUR/JPY 117,75 +0,3% 117,36 117,16 -3,4% EUR/GBP 0,8936 -0,0% 0,8940 0,8933 +5,6% GBP/USD 1,2218 +0,2% 1,2189 1,2179 -7,8% USD/JPY 107,84 +0,1% 107,72 107,70 -0,8% USD/KRW 1235,34 -0,5% 1241,03 1243,06 +7,0% USD/CNY 7,1325 -0,1% 7,1368 7,1391 +2,4% USD/CNH 7,1423 -0,1% 7,1481 7,1533 +2,5% USD/HKD 7,7531 -0,0% 7,7544 7,7563 -0,5% AUD/USD 0,6573 +0,5% 0,6541 0,6532 -6,2% NZD/USD 0,6131 +0,5% 0,6100 0,6093 -8,9% Bitcoin BTC/USD 8.895,26 -0,0% 8.898,76 8.793,26 +23,4%

Am Devisenmarkt pendelte das Euro-Dollar-Paar am Montag um 1,09. Damit konnte der Euro seine jüngsten Verluste nicht aufholen. Mit der steigenden Risikobereitschaft der Anleger macht die Gemeinschaftswährung im asiatisch dominierten Handel am Dienstag etwas Boden gut.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,39 33,72 +3,4% 1,14 -41,6% Brent/ICE 36,27 35,53 +2,1% 0,74 -42,9%

Die Ölpreise rückten vor und holten einen Teil der Freitagsverluste wieder auf, getragen von Konjunkturoptimismus. Der Handel verlief aber angesichts der Feiertage in den USA und Großbritannien sehr ruhig. Hoffnungen auf ein Wiederhochfahren der Wirtschaft tragen die Ölpreise am Dienstag im asiatisch dominierten Handel weiter nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.733,77 1.729,55 +0,2% +4,22 +14,3% Silber (Spot) 17,41 17,25 +0,9% +0,16 -2,5% Platin (Spot) 841,35 844,25 -0,3% -2,90 -12,8% Kupfer-Future 2,42 2,39 +1,2% +0,03 -14,1%

Im Schatten des festen Aktienmarkts geriet der Goldpreis unter Druck. Die Feinunze verlor 0,3 Prozent auf 1.729 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA

- WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat klinische Tests des Malariamittels Hydroxychloroquin zur Behandlung der Coronavirus-Infektion wegen Sicherheitsbedenken ausgesetzt. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, die Entscheidung sei nach der Veröffentlichung einer Studie gefallen, wonach eine Behandlung mit Hydroxychloroquin möglicherweise die Sterblichkeitsrate erhöht.

- Chile

In Chile haben sich zwei Minister mit dem Coronavirus infiziert. Energieminister Juan Carlos Jobet und der Minister für öffentliche Arbeiten, Alfredo Moreno, teilten mit, positiv auf den Erreger getestet worden zu sein. Beide Kabinettsmitglieder hatten sich nach eigenen Angaben schon vor Vorliegen ihrer Testergebnisse in Quarantäne begeben. Innerhalb von 24 Stunden wurden in dem südamerikanischen Land 4.895 neue Infektionsfälle verzeichnet, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Dies ist die bisher höchste Zahl von Neuinfektionen in Chile. Ferner wurden 43 weitere Todesfälle registriert.

