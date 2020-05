Die Finanzierung ermöglicht die schnellere Entwicklung einer proprietären Plattform für die industrielle Herstellung der proteinbasierten biologischen Pflanzenschutzmittel von Biotalys

GENT, Belgien, May 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, ein transformatives Unternehmen im Bereich Lebensmittel- und Pflanzenschutz, hat heute bekannt gegeben, dass es von der Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) eine Forschungsförderung in Höhe von 1,6 Millionen Euro erhält. Die Förderung wird über drei Jahre laufen und soll die schnellere Entwicklung von kostengünstigen mikrobiellen Zellfabriken für die industrielle Produktion einer neuen Generation von proteinbasierten biologischen Pflanzenschutzmitteln von Biotalys ermöglichen.



Hilde Revets, CSO von Biotalys, kommentiert: "Die Förderung ermöglicht uns den Aufbau einer proprietären und hochmodernen Toolbox für mikrobielle Produktionssysteme, die speziell auf hohe Proteinproduktionsvolumen ausgelegt sind, eine wichtige Komponente der F&E-Engine von Biotalys. Es besteht ein wachsender Bedarf an sicheren, wirksamen und kosteneffizienten biologischen Pflanzenschutzmitteln. Durch die Entwicklung einer Hochleistungs-Produktionsplattform ist Biotalys ideal aufgestellt, um diesem Bedarf nachzukommen. Wir danken VLAIO für ihr fortwährendes Engagement bei der Förderung von Unternehmergeist und Innovation in Belgien."

Patrice Sellès, CEO von Biotalys, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass VLAIO unsere bahnbrechende Forschung im Bereich sicherer und nachhaltiger biologischer Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis anerkennt. Mit konstant hoher Wirksamkeit werden unsere Produkte Landwirte dabei unterstützen, ihre Erträge zu schützen und Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Die Förderung ermöglicht es uns, eine leistungsstarke und kosteneffiziente Produktionsplattform zu entwickeln. Für Biotalys ist dies ein entscheidender Schritt in Richtung einer nachhaltigen und sicheren Zukunft der Lebensmittelversorgung."

Über Biotalys

Biotalys ist ein schnell wachsendes und innovatives Lebensmittel- und Pflanzenschutzunternehmen, das eine neue Generation biologischer Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis entwickelt, mit der es die Zukunft der Lebensmittelversorgung nachhaltiger und sicherer gestalten möchte. Auf der Grundlage seiner bahnbrechenden Technologieplattform entwickelt Biotalys ein breites Spektrum an effektiven und sicheren Produkten, die die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bekämpfen - von der Erde bis auf den Teller. Durch die Kombination der Hochleistungseigenschaften und Konsistenz von Chemikalien mit dem sauberen Sicherheitsprofil biologischer Produkte bietet Biotalys ideale Pflanzenschutzmittel für die Anwendung vor und nach der Ernte. BioFun-1, das wichtigste Biofungizid von Biotalys, hat in einem globalen Feldversuchsprogramm für Obst und Gemüse eine konstant hohe Wirksamkeit gegen häufig auftretende Schädlinge wie Botrytis cinerea und echten Mehltau gezeigt. Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, die Zulassungsdossiers im Laufe des Jahres 2020 einzureichen. BioFun-1 soll voraussichtlich 2022 in den USA und anschließend weltweit auf den Markt gebracht werden. Biotalys wurde 2013 als Ableger des VIB.