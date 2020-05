Der DAX hat am amerikanischen Feiertag "Memorial Day" mit einem Plus von 2,2 Prozent geschlossen und damit eine wichtige charttechnische Hürde überwunden. Die Vorgaben für den neuen Handelstag sind wieder sehr positiv: Nachdem der Biotech-Konzern Novavax am Montag den Beginn einer klinischen Studie für einen Corona-Impfstoff angekündigt hat, sind die Börsen in Asien heute Morgen stark gestiegen. Auch der Dow-Future deutet auf eine sehr feste Eröffnung hin.Laut Novavax werden erste Studienergebnisse ...

