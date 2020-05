Die Frühbörse signalisiert einen weiteren starken Börsentag. Nachdem die Europäer gestern ohne amerikanische Begleitung gehandelt hatten und mit starken Kursgewinnen aus dem Präsenzhandel gegangen waren, wird die Börseneröffnung in New York heute zum Lackmustest. So wurde der S&P 500 Future im asiatischen Handel erstmals wieder über 3.000 Punkten gehandelt und man darf gespannt sein, ob die Wall Street die sehr positiven Vorgaben annimmt.Der DAX Future kratzt derweil an der Marke von 11.500 Punkten. Nach starken Gewinnen am Montag liegen die Notierungen heute früh knapp 1 % im Plus und signalisieren erneut eine sehr positive Börseneröffnung in Frankfurt.

