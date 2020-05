Der Goldpreis präsentiert sich nach den Verlusten vom Vortag am Dienstag im asiatischen und zum Auftakt in den europäischen Handel fest. Nachdem gestern die US-Börsen aufgrund eines Feiertags geschlossen hatten, steigen die Amerikaner heute wieder in den Handel ein. Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold beendete den kanadischen Handel gestern unverändert. Und das, obwohl es eigentlich gute Meldungen seitens des Unternehmens gegeben hat.Nachdem sich Barrick Gold beziehungsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...