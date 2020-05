Evergold (WKN: A2PTHZ) (TSXV: EVER) schließt Finanzierung von $1,17 Millionen CAD mit bekannten Fonds erfolgreich ab, Feldkampagne in British Columbia beginntToronto, Kanada - 26. Mai 2020 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSXV: EVER) ("Evergold" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es mit bestimmten Fonds, die von Sprott Asset Management LP, Middlefield Capital Corp. und Backer Wealth Management Inc. verwaltet werden, eine Privatplatzierung von Aktien (die "Finanzierung") für einen Bruttoerlös von insgesamt $1.177.450 CAD erfolgreich abgeschlossen hat.Im Rahmen der Finanzierung gab das Unternehmen 1.757.388 Flow-Through-Stammaktien ("FT-Aktien") zu einem Preis von $0,67 CAD pro FT-Aktie aus, eine Prämie im Vergleich zum 15- und 30-tägigen Durchschnittskurs und mehr als der dreifache Preis pro Aktie aus dem 20-Cent-Börsengang ($0,20 CAD) des Unternehmens im vergangenen Herbst. Einschließlich des geschätzten Nettoerlöses aus der Finanzierung von $1.129.000 CAD plus $547.923 CAD, die bisher durch die Ausübung von 2.312.550 Warrants erhalten wurden, abzüglich vorausbezahlter Explorationskosten in Höhe von ca. $300.000 CAD, hat das Unternehmen derzeit ein geschätztes Betriebskapital, auch Umlaufvermögen genannt, von $3.581.400 CAD."Die selektive Platzierung einer kleinen Finanzierung mit mehreren bekannten Fonds und Top-Fondsmanagern des Geschäfts ist klug und hilfreich für unsere langfristigen Aussichten", sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. "Für den Fall, dass wir mit unseren Phase I Bohrprogrammen in diesem Sommer Entdeckungserfolge erzielen, wird sich der Umfang unserer Programme erweitern und auch unser Bedarf an Kapital. Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Störungen und der Marktvolatilität können wir nicht ganz sicher sein, dass die Märkte zu einem späteren Zeitpunkt für uns offen sein werden. Wir freuen uns daher über die Unterstützung von Sprott, Middlefield und Backer Wealth, und umso mehr über die zusätzliche Aufmerksamkeit für unsere Pläne, die diese neue Beteiligung an Evergold mit sich bringen wird."Der Erlös aus der Finanzierung wird verwendet, um "kanadische Explorationskosten" zu verursachen, die "Flow-Through-Miningausgaben" sind (wie diese Begriffe im "Income Tax Act" von Kanada definiert sind). Das Unternehmen ist vollständig finanziert, um die ersten Bohrungen von Zielen mit hoher Priorität auf den Vorzeigeprojekten Snoball und Golden Lion im Norden von British Columbia, Kanada in dieser Saison durchzuführen.Auf Snoball, wo bereits wichtige Bohrplattformen vorhanden sind, werden die Bohrungen voraussichtlich kurz nach dem 15. Juni nach Aufbau des Lagers beginnen. Auf Golden Lion, wo die Feldarbeiten am Mittwoch letzter Woche mit einer Untersuchung der Zielgebiete und vorgeschlagenen Bohrstellen begonnen haben, wird das Feldlager ungefähr am 10. Juni aufgebaut. Kurz danach beginnen geophysikalische, geochemische und geologische Programme zur Optimierung der Bohrziele. Die Bohrungen auf Golden Lion werden nach dem 20. Juli beginnen.Im Zusammenhang mit der Finanzierung hat das Unternehmen eine Findergebühr von $40.000 CAD und 35.147 Finder Warrants (jeweils ein "Finder Warrant") gezahlt. Jeder Finder Warrant kann bis zum 21. Mai 2022 zu einem Preis von $0,67 CAD pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden. Alle im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich der FT-Aktien und der Finder Warrants, unterliegen einer viermonatigen gesetzlichen Sperrfrist bis zum 22. September 2020. Aktuell hat Evergold 31.691.405 Aktien ausstehend.Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Liegenschaften, inklusive Fotos, finden Sie auf der Webseite unter: www.evergoldcorp.caÜber EvergoldEvergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSXV: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. (WKN: A2DVQM, TSXV: GTT) verbuchen. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Liegenschaften in British Columbia, die es vom bekannten Geologen C.J. (Charlie) Greig erhalten hat. Die beiden Vorzeigeprojekte des Unternehmens sind die 3.545 Hektar große Snoball Liegenschaft mit Potenzial für signifikante Gold- und Silbervorkommen, im Herzen des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia nur 12 Kilometer vom Highway 37 gelegen, sowie die 5.099 Hektar große Golden Lion Liegenschaft, östlich von Snoball in ähnlichem Gestein am nördlichen Ende der Toodoggone Region gelegen. Golden Lion verfügt über mehrere interessante Gold-, Silber- und Kupfergebiete. Evergold plant in diesem Sommer das erste Bohrprogramm von ausgewählten Zielen auf diesen beiden Liegenschaften durchzuführen.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Kevin M. KeoughPräsident und CEOTel: +1 613 622 1916Email: kevin.keough@evergoldcorp.caWebseite: https://www.evergoldcorp.caTwitter: https://twitter.com/EvergoldCLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/evergold-corp/YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnshmgeTr10CWl-CrWZ4S3w/videosWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht gefordert wird.Die Ausgangssprache Englisch, in welcher der Originaltext veröffentlicht wurde, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version dieser Pressemeldung. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebseite.