LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Telefonica von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 6,40 auf 5,00 Euro gesenkt. Die Corona-Krise habe seine optimistischen Erwartungen an das operative Geschäft des Telekomkonzerns zunichte gemacht, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die kommenden drei Jahre rechnet er nun nicht mehr mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum (Ebitda). Robillliard kürzte deshalb seine Gewinn- und Dividendenprognosen./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2020 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0178430E18

TELEFONICA-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de