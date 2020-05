Wie die Financial Times berichtet, haben bereits 17 Produzenten in diesem Jahr Insolvenz unter der "Chapter 11-Regelung" angemeldet. Die größten Schiefergas- und -ölproduzenten der USA meldeten Verluste in Höhe von insgesamt 26 Mrd. US-Dollar. Bis Ende 2020 könnten - so der Bericht - bis zu 250 Unternehmen der Fracking-Branche insolvent sein.

(as)

Fakten zur Situation des deutschen Großanlagenbaus

