FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Mercedes-Sportwagenmarke AMG wechselt zu Aston Martin: Tobias Moers wurde vom britischen Luxus-Autohersteller zum CEO ernannt. Moers, seit 2013 Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes-AMG, übernimmt den Chefposten bei Aston Martin von Andy Palmer. Wie die Aston Martin Lagonda Global Holdings plc weiter mitteilte, übernimmt Moers den Posten ab August.

Daimler kündigte in einer separaten Mitteilung an, dass Philipp Schiemer die Nachfolge von Moers antreten wird. Derzeit leitet Schiemer das Geschäft der Sportwagenmarke in Brasilien. Zum neuen Technik-Chef ernannte AMG Jochen Hermann, derzeit Leiter Entwicklung eDrive bei der Daimler AG.

May 26, 2020 02:22 ET (06:22 GMT)

