Trotz Corona-Pandemie will Siemens seine Tochter Siemens Energy wie geplant in diesem Jahr an die Börse bringen. Nun hat sich der DAX-Konzern darauf festgelegt, dass zunächst 45 Prozent der Anteile an der Kraftwerks- und Energietechniktochter behalten werden sollen. Die Siemens-Aktie klettert unbeirrt weiter.Indem Siemens in die Minderheit geht, muss der Konzern die Tochter nicht mehr vollständig konsolidieren. 9,9 Prozent des Anteils will Siemens laut Reuters zudem in den eigenen Pensionsfonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...